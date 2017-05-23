波波維奇把吉諾比利比喬丹，這是馬努成「妖」的原因！

上一場比賽，吉諾比利發揮出色，有三分雨、有強攻內線，有突破飛上籃筐，帶領馬刺殺進殺出，英勇無比，那天吉諾比利打了雞血，全場砍下21分1個籃板2次助攻，被媒體重點報導，被球迷大聲叫好，很多球迷說像馬努這種精神致敬！

今天馬刺對陣勇士的第四場將戰火燃燒，賽前，馬刺主教練格雷格-波波維奇重點提到了馬努-吉諾比利，首先，波波維奇認為這可能是馬努在馬刺生涯的最後一場比賽。

當然，波波維奇更是談到吉諾比利的求勝心。老爺子說：「他是一名特殊的球員，一個特殊的人，我可能之前說過很多很多遍了，他是那種球隊的心臟和靈魂人物，因為他那種堪稱典範的求勝心。」

吉諾比利：我要上場，波波維奇：等等、等等。

波波維奇說吉諾比利是一個特殊的人，的確，波波維奇這話說了不少遍了，據說很多次吉諾比利受傷，活著沒有受傷，波波維奇考慮他年齡大，要馬努輪休，吉諾比利卻不想輪休，主動請纓要上場比賽，為這事馬努沒跟老爺子吵鬧，那時候吉諾比利簡直就像一個孩子，一次一次求波波維奇，寶寶要上場么、寶寶要上場么，老爺子說這傢伙煩死人了，只好讓他上場，結果拼出名堂來了。

波波維奇又說：「在那方面，他真的很不尋常，他擁有和科比-布萊恩特以及邁克爾-喬丹等肩的比賽態度，他們都是那種類型的球員，魔術師約翰遜和拉里-伯德。他擁有和他們一樣的態度，一樣的慾望。他總是有。他是我們至今獲得的成功的重要組成部分，看到他在這樣的年紀仍能夠打出那樣的比賽讓你回到比賽之中，真的很令人激動。」

波波維奇說在比賽態度上、激情上，吉諾比利可以和科比、喬丹媲美，求勝心很強，上場之後很拼，波波維奇認為這是吉諾比利成功的重要因素之一，也許這就是阿根廷人的血性！

吉諾比利：我要戰鬥、決不投降！

（轉自頭條號：弋游）