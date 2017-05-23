德足協確認曼城飛翼接受手術 無緣出徵聯合會杯北京新浪網 (2017-05-23 19:32)
薩內不會出征聯合會杯
德國足協消息，曼城邊鋒薩內將會缺席接下來的兩場國家隊比賽，也不會出征今年夏天的聯合會杯比賽。
根據德國足協官方的聲明，薩內將會接受鼻部手術，從而缺席國家隊賽事。薩內本人表示：「我本來想要去俄羅斯（參加聯合會杯），但在和醫療團隊討論之後，我決定利用夏季的休賽期來做手術，這樣我就可以帶著完全健康的狀態來開始新賽季。」
這位邊鋒將缺席6月6日客場與丹麥的熱身賽，以及6月10日主場和聖馬利諾的世界杯預選賽。今年的聯合會杯，則將於6月17日-7月2日在俄羅斯進行。德國隊和智利、喀麥隆、澳大利亞同分在B組，小組賽首戰的對手是澳大利亞隊。
薩內退出聯合會杯名單之後，德國隊暫時還沒有宣布替代人選。而向FIFA提交最終23人名單的最後期限是6月7日。薩內去年夏天加盟曼城，本賽季為藍月軍出場37場各項比賽，總共打入9球。
（華迪維亞）
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