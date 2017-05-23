法網女單資格賽張愷琳不敵對手 止步首輪北京新浪網 (2017-05-23 19:39)
張愷琳資料圖
日期:5月23日消息 2017年法國網球公開賽展開女單資格賽首輪較量，率先出戰的張愷琳以兩個3比6不敵保加利亞姑娘科斯托娃，無緣第二輪。
張愷琳今年紅土熱身賽只參加了安寧100K和法國斯特拉斯堡賽，她在安寧首輪出局，在斯特拉斯堡則是止步資格賽第二輪，排名已經下滑到179位。她的對手科斯托娃目前排名150位，最近五場比賽只取得一勝，在斯特拉斯堡也是在資格賽第二輪出局。
首盤一上來，科斯托娃就取得3-0的領先。張愷琳雖然在第7局取得回破，將比分追到3-4，但無奈她馬上交出了下一個發球局，對手在拿下發球勝盤局后以6比3先下一盤。
第二盤開局互破后，兩人各保發球局，比分來到了3比3平。第7局，保加利亞姑娘取得破發，在挽救5個破發點保發后她以5比3領先。賽末階段，張愷琳再度交出了發球局，最終以3比6輸掉了比賽。
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