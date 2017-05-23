日期:5月23日，今天2016-17賽季繼續進行，金州勇士客場以129-115大勝聖安東尼奧馬刺，以總比分4-0晉級總決賽。以下為這場比賽中出現的一些有趣數據。

勇士連續3輪4-0橫掃晉級。在NBA史上，在同一屆季後賽連續3輪橫掃晉級的，此前只有湖人，前後有3次，分別是在1950年（當時還在明尼阿波利斯，連續3輪以2-0橫掃芝加哥牡鹿、韋恩堡活塞和安德森包裝工，當時是3局2勝制）、1989年（首輪3-0橫掃開拓者，隨後連續4-0橫掃超音速和太陽，當時首輪5局3勝制）和2001年（首輪3-0橫掃開拓者，隨後連續4-0橫掃國王和馬刺）。

本輪4場勇士共得到498分，追平NBA季後賽史上所有橫掃晉級的球隊單輪最高分。1978年第二輪以4-0橫掃尼克斯，76人的總得分也曾高達498分。

此外，勇士也成為NBA史上第2支單屆季後賽客場5連勝，且每場獲勝分差均達兩位數的球隊，上一支有此表現的是2013年的熱火。

本輪勇士命中率高達53.8%，是自1990年以來，NBA球隊在至少進行了4場的系列賽中的最高命中率。當年首輪，凱爾特人（對尼克斯2-3）和湖人（對火箭3-1）曾分別投出更高命中率。

本輪史蒂芬-庫里共得到126分，命中率高達56.4%；凱文-杜蘭特共得到112分，命中率60.3%。他倆也成為NBA季後賽史上，首對在至少進行了4場的系列賽中，分別以不低於55%的命中率拿下至少100分的二人組。

今年季後賽，馬刺共有5場比賽讓對手得分達到120（第二輪對火箭2場，西決3場）。在今年第二輪之前，在格雷格-波波維奇治下，馬刺在常規時間內決勝負的季後賽共245場，期間從未讓對手得分達到120。（魑魅）