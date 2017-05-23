嘉義縣配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽邁向第五年，5月23日上午於朴子嘉義縣立體育館登場，由議長張明達主持開幕典禮，為期7日，共有國內外119隊1700選手參賽，規模盛大，精彩可期。

此屆球賽5月22日至28日分別在縣立體育館、鹿草國小及水上國中舉辦，為期7日，吸引了共119隊1700人報名參賽，其中特別邀請了 11支國內HBL高中男子甲組球隊，與去年來台引起高度關注的日本明成高校隊共12支球隊一同競技，還有5所國內高中HBL甲組女子籃球隊，今年的冠軍隊伍普門中學、永仁高中、北一女中等，加上響應政府新南向政策邀請了泰國國家青年代表隊詩琳通學院，好手競技，精彩可期。

新任嘉義縣籃委會主委也是縣議員葉孟龍表示，感謝朴子配天宮的鼎力支持，相關單位的努力及大家的配合，使得這個球賽已經走向國際化，也成為嘉義縣每年的籃球盛事，更是全國籃球界盛會。

開幕典禮熱鬧開場，由議長張明達主持，縣長張花冠、副議長陳怡岳、朴子市長王如經、縣體育會理事長羅信富、嘉義縣警察局局長林清求、朴子配天宮董事長黃清田及嘉義縣議會秘書長黃尚文等人皆蒞臨加油打氣，並在議長及縣長開球後正式開打；嘉義縣議會期盼這場嘉義縣頗具規模的賽事，讓大家以球會友，也歡迎民眾踴躍蒞臨觀賽。