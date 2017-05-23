國際選手比拚 議長盃籃球賽開打NOWnews今日新聞 (2017-05-23 18:55)
嘉義縣配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽邁向第五年，5月23日上午於朴子嘉義縣立體育館登場，由議長張明達主持開幕典禮，為期7日，共有國內外119隊1700選手參賽，規模盛大，精彩可期。
此屆球賽5月22日至28日分別在縣立體育館、鹿草國小及水上國中舉辦，為期7日，吸引了共119隊1700人報名參賽，其中特別邀請了 11支國內HBL高中男子甲組球隊，與去年來台引起高度關注的日本明成高校隊共12支球隊一同競技，還有5所國內高中HBL甲組女子籃球隊，今年的冠軍隊伍普門中學、永仁高中、北一女中等，加上響應政府新南向政策邀請了泰國國家青年代表隊詩琳通學院，好手競技，精彩可期。
新任嘉義縣籃委會主委也是縣議員葉孟龍表示，感謝朴子配天宮的鼎力支持，相關單位的努力及大家的配合，使得這個球賽已經走向國際化，也成為嘉義縣每年的籃球盛事，更是全國籃球界盛會。
開幕典禮熱鬧開場，由議長張明達主持，縣長張花冠、副議長陳怡岳、朴子市長王如經、縣體育會理事長羅信富、嘉義縣警察局局長林清求、朴子配天宮董事長黃清田及嘉義縣議會秘書長黃尚文等人皆蒞臨加油打氣，並在議長及縣長開球後正式開打；嘉義縣議會期盼這場嘉義縣頗具規模的賽事，讓大家以球會友，也歡迎民眾踴躍蒞臨觀賽。
關鍵字：
上一則：恆春護理之家火災 死者均生前遇難
下一則：門諾基金會20週年 各界展愛心
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
酒後狼吞茶葉蛋 歡唱變絕唱【中廣新聞網】
台中單元二自辦重劃少0.24公頃 民代轟圖利財團【台灣好新聞報】
中國國民黨主席暨黨代表選舉 台東當選結果、票數出爐【NOWnews今日新聞】
營運虧損連連議員撻伐 桃捷公司：目標6年完成收支平衡為【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》