▲雲林縣丁彥哲副縣長也蒞會致詞。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.05.23）

國家發展委員會與雲林縣政府於今(23)日上午共同主辦「提升地方治理效能策勵營」暨106年度績優研考人員頒獎典禮；此次策勵營的交流主題分為「前瞻基礎建設計畫」暨「長照2.0政策」，參加人員除中央部會人員外，各機關、縣市受獎人員、策勵營參加人員共計約160人。

藉本次會議召開之機會，除了宣達「前瞻基礎建設計畫」、「長照2.0政策」之政策重要性外，也展現雲林縣對於積極參與推動國家重大政策之決心與期盼，期待中央應有全面性通盤考量並有效分配資源，對於城鄉建設與區域平衡發展能夠公平且考慮周延，對於雲林的努力與積極給予鼓勵，注挹更多之前瞻基礎建設經費，以追求及實現雲林縣民的最大福祉。

前瞻計畫其目標是勾勒未來30年台灣經濟發展需求，因應國內外新產業、新技術、新生活趨勢的關鍵需求，促進地方整體發展及區域平衡，以奠定未來國家發展基礎。

「長照2.0」是新政府推動五大社會安定計畫中的重要政策，台灣即將面臨超高齡社會，老年人口的問題迫在眉睫，啟動「長照2.0」政策即是要建構一個優質、平價、普及的長照服務體系，來落實在地安養與在地老化，中央規劃以長照旗艦店、長照專賣店以及長照柑仔店等三級社區照顧模式，推動長照在地化。