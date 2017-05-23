新北市開辦「小小市場達人夏令營」 感受不同職業辛勞NOWnews今日新聞 (2017-05-23 19:04)
為了讓小朋友更深入的了解傳統市場，新北市政府市場處首創「小小市場達人夏令營」，邀請親子主廚部落客─雙爸擔任營長，教授親子手作料理及食材的拓印；另還有市場小店長、DIY與導覽知識傳遞等多元活動，活動全程免費，即日起開放報名。
新北市政府市場處長謝俊隆表示，市場是最佳的生活博物館，更是讓孩子與家長一同學習生活知識的良好場域，因此特於7月 6、7日及8月3、4日舉辦2梯次的「2017新北好市生活學─新北小小市場達人夏令營」；每梯次選出20組親子組合（1大、1小），參與對象為10至12歲的小朋友及家長，只要撰寫50字親子遊逛市場的心得文，就有機會免費參加。
謝俊隆指出，參與夏令營的小朋友，第一天上午進行市場導覽，並體驗叫賣、蔬果分類、替客人結帳的活動，下午則學習製作水煎包，第二天則練習當市場小小導覽員，並DIY手工皂、豆花等市場商品，希望能讓小朋友體驗當老闆、感受不同職業工作的辛勞；各梯次報名的截止日，分別為6月11日及7月17日，入選名單將在6月19日及7月24日公布。
汐止黃昏市場中有「人體磅秤機」之稱、就讀青山國中小的吳旻恩，因想要打工賺錢，從小一放學後便跟在爸媽身邊幫忙，對於賣菜更有自己的一套方式，例如平常使用需求較少的辛香料，常以「買多有優惠」的方式來推銷，也因長時間的幫忙，現在只要一拿起蔬果，不需要磅秤，便可推估大概的重量。相關活動資訊，請上「新北好市生活學」網站 http://www. goodmarketslife.com.tw。
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