囂張毒蟲贓物PO網變賣 屏警四路破獲竊盜集團NOWnews今日新聞 (2017-05-23 19:07)
屏東警分局日前偵破一宗竊盜集團案，該集團竊取商店香水後，還囂張PO網販賣，警方循線追查，兵分四路逮獲5名犯嫌，並找回贓物，全案依竊盜、毒品、贓物等罪移送偵辦。
屏東警分局民生派出所日前因轄內屢傳竊案，甚至有店家連續遭竊兩次，損失一批高單價香水，派出所組成專案小組，多日來員警輪班過濾路口、民間等上百隻監視器影像，另調閱網路IP位置，鎖定特定目標再擴大追查上游及其組織，向屏東地檢署申請4張搜索票，兵分四路展開搜索行動。
警方於屏市及長治鄉等4處，查扣贓證物，包括商家遭竊的五十多瓶香水、子彈一顆、開封武士刀一枝、海洛因與安非他命等毒品，成功逮捕33歲的黃嫌、41歲的李嫌、43歲的楊嫌、64歲的辛嫌、39歲的劉嫌等3男2女，並將5人分別以竊盜、毒品、贓物等罪移送屏東地檢署偵辦。
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