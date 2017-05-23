▲明道中學師生飢餓體驗，用行動響應台灣世界展望會飢餓三十。（圖／記者柳榮俊攝2017.5.23）

明道中學舉辦飢餓體驗DIY今年邁入第十年，每年都親身參與其中的汪大久校長關切東非糧荒危急景況，為回應飢餓兒童的急迫切需求，積極鼓勵學子共同關心，今（23）日帶領623位師生加入體驗飢餓、救援飢餓行列，募得近七萬元，以行動響應台灣世界展望會飢餓三十、捐款救援東非糧荒，並期待同學們透過活動參與和議題探討，更深入且多元了解身處天災、戰亂、糧荒、急難中的弱勢兒童以及國內特況家庭的生存處境與急迫需要，擴大國際視野，對國內外貧困弱勢、急難者付出更多關懷與行動。

台灣世界展望會中區辦事處嚴淑貞主任表示，「飢餓三十人道救援行動」不僅迅速回應國內重大災害、關懷特殊景況家庭及高風險家庭的需要；也援助全球受糧荒、天災、戰火影響的兒童及人民。目前東部非洲四國衣索比亞、南蘇丹、肯亞及索馬利亞身處糧食危機並需人道救援的人數已至2,500萬人，世界展望會奮力在東非四國執行糧食援助、營養治療、物資發放、生計、水資源暨衛生等服務工作，籲請民眾加入飢餓三十救援東非糧荒的行列，為更多兒童與家庭帶來生命的轉機與盼望。

為響應 ｢柏圖坎的晚餐」行動，明道中學的師生們發揮創意，齊心幫助像柏圖坎一樣正因糧荒而生命岌岌可危的孩子。參與本次飢餓體驗的師生每位都準備了一個空盤子，在上面或以文字或以圖畫道出想對身處東非糧荒的兒童說的話，並以這600多個空盤排列成「we will」字樣，代表明道中學師生將會持續以實際行動關懷身處糧荒中的飢餓兒童與家庭。

明道中學今年全校共有623位師生報名參與，12小時不進食固體食物，參與飢餓體驗的師生特別於朝會聚集並宣示飢餓體驗正式開始，幾位同學在朝會時輪番上台與全校師生分享，並大聲說出要將晚餐省下的錢捐出，其中就讀二年級的張同學，同時也是班聯會成員分享：「我小時候最喜歡雞塊薯條，也是我童年中最快樂的時光，我希望與柏圖坎分享這些快樂，更希望這些捐款能幫助他們吃飽」，宣告為危飢兒童發聲的決心。

除了捐款幫助國外孩童之外，學校還舉辦了空盤彩繪行動，就讀一年級的陳同學得知後，非常喜歡畫畫的他，立刻拿起畫筆塗鴉，「非洲的孩子不像我們，有機會可以培養興趣，因為連吃飯都有困難了，我希望用行動來響應這個活動，透過我的畫作，鼓勵他們勇敢活下去」。

明道中學汪大久校長表示，因而明道中學年年響應世界展望會，這是第10年舉辦飢餓12的活動，藉此感受危飢兒童的日常，並捐出這一天的餐食費，幫助像柏圖坎這樣的孩子，可以吃到足夠的晚餐。希望藉這個有意義的活動，讓同學們能更加珍惜食物，珍惜身邊的幸福。