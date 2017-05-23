同婚釋憲24日公布 反同團體聚司法院抗議NOWnews今日新聞 (2017-05-23 19:11)
亞洲國家首樁同婚釋憲案，24日下午4點將公布合憲或違憲解釋文。對此，多個反同團體今天在司法院前表達抗議，火炬先鋒事奉關懷協會理事長忻底波拉說：「在全民未有共識下，少數幾名大法官不能代表全民對於婚姻的價值，更不可隨意釋憲。」
據《自由時報》報導，忻底波拉表示，釋憲案關係到整體社會，人民現今擔心程序不公將造成問題。在鑑定人方面，大法官僅採納正方意見、忽略反方意見；此外，同婚專法仍於立法院審查，在沒有共識的情況下，司法院卻解釋憲法，令人起疑。
反同團體23日聚集在司法院前抗議，並在該院前高舉「同婚釋憲違反程序正義」、「捍衛正統婚姻才是主流」等標語。
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