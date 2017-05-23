關於嘉義縣巿合併議題，嘉義縣長張花冠23日於議會召開定期會期間提「蛋黃蛋白論」，強調「縣市合併」的重要性。張花冠說，蛋黃蛋白本不可分割，縣巿分治猶如蛋白、蛋黃被迫切割，許多兩地共通的公共事務難以解套，也成為共展共榮的阻礙，因此推動嘉義「縣市合併」是當前迫切的未來方針。

張花冠指出，嘉義的發展問題是結構性的城鄉差距，民國71年嘉義縣市的分治，導致原本同為共同生活圈的兩地，被迫分立而治，這也造成縣市間公共事務出現難以協調的困擾，像是公車、火葬場及嘉義巿仁義國宅案例等皆難以解決。

以嘉義市仁義國宅為例，其防空避難空間常因地下水、雨水滲入導致淹水，反覆困擾逾10年，不僅蚊蟲孳生、環境髒亂，不知情民眾若誤闖，可能造成生命危險。然縣市分家在71年，仁義國宅於69年取得建照，迄今已37年。但因分家時未將該空間所有權轉移，嘉義市府主張由嘉縣修繕完成，後續嘉縣雖經由雲嘉嘉平台向中央申請經費修繕，但依照「運用住宅基金興建住宅售後修繕處理原則」，無法獲中央補助，近年來縣市、雲嘉嘉平台與中央間已公文往返數回，足見縣市均想改善此環境現況，不過，即使縣市雙方均有心為仁義國宅住戶打造安心的居住環境，但礙於縣市分治、相關法令與財政條件，仍無法解決問題，而仁義國宅僅是縣市分治所衍生眾多行政困擾之冰山一角。

張花冠說，縣巿分治如同蛋黃蛋白被迫分割，失去結構整體，除了有各式行政問題不能解套外，在現今後六都時代，人口與各項資源流向六都，嚴重擠壓非六都縣市的發展。

張花冠強調，現階段要改善城鄉發展問題，更應該施行「縣市合併」及非六都縣市的整併，而「嘉議縣市合併」，不僅僅是大嘉義地區的問題，它同時是全台城鄉發展議題的縮影。因此，透過非六都縣市之行政區域的整併與重劃，才是解決現階段台灣結構性城鄉差距問題，及翻轉嘉義刻不容緩的重點及方法。