▲市議員王立任、陳世凱舉出，最近民眾經常陳情的地籍重測與現況不符的問題，請市府設法解決地籍重測糾紛。（圖／記者柳榮俊攝2017.5.23）

地籍重測常造成測量前後土地面積不一致，引發所有權人爭議，市議員王立任、陳世凱23日在議會質詢指出，有民眾陳情原本他與鄰居的房子都各為30坪，經過重測套繪地籍後，土地面積剩29坪，鄰居變成31坪，而當初兩地地主都是花30坪的價錢買的房子，請問市府官員，現在是要拆屋還地還是就地合法？副市長林陵三承認也遇過一些類似的案件，市政府須找中央研究出解決的方案。

王立任、陳世凱23日在議會交通地政委員會業務質詢時聯合質詢，舉出最近民眾經常陳情的地籍重測與現況不符的問題，王立任以其自己遇到的案例現身說法，盼市府體恤小市民只想保護自己財產的卑微要求，設法解決地籍重測糾紛。

王立任指出，他老家50年前拆屋重建，因為土地權益界線是在與鄰居相鄰的共用牆壁中間，鄰居不拆不重建，所以就保留共用牆壁，鄰居約定權利界線後，退縮另立牆壁重建，但50年後地籍重測後，他家的權利界線竟變成是退縮後的牆測，等於他家平白損失了一坪的土地，量員說重測是以高科技GPS定位測得，以重測為準，任何人遇到這種情形一定不能接受，他因係議員的關係，市府官員慎重處理而能維護到他的權益，若換作一般善良小老百姓，豈不是平白損失了土地？

王立任還說，類似的案例層出不窮，曾有民眾陳情其房子與鄰居房子相鄰各為30坪，重測後其房子變成29坪、而鄰居變成31坪的，重測當時測量員要求該民眾與其鄰居一起協助指界，兩方當然都以現有房子位置指界，重測結果竟然是一方少一坪、另一方多一坪，本來好好的鄰居變成反目成仇，請問副市長，如果你30年前買的房子是30坪，中華民國政府發給你的權狀也是30坪，30年後重測只剩29坪，你能接受嗎？

地政局長張治祥說，遇到這種情形只能雙方協調解決了，王立任不以為然說，房子多了一坪的一方要怎麼協調？叫他拆屋還地嗎？房子少一坪的民眾怎麼協調？難道叫他自認倒楣接受只有29坪的房子嗎？

議員陳世凱也指出，他剛當議員時在大肚遇過一個案例，一整排11棟連棟房子都測錯，所以左邊房子屋主都對其右邊的鄰居提告，所有多出的土地面積都歸最右邊的屋主所有，一個重測錯誤製造了10起官司，這是長年的負擔與煎熬，政府的政策命令錯誤不可以讓民眾承擔。

林陵三指出，他也曾遇到過一些類似的案件，地點是在彰化，還有一整個村子重測後所有人都不滿意的情形，他會責成都發局與地政局等相關單位研究解決這些問題，也會請中央研議一個解決的方案來處重測的問題。