恆春鎮南門護理之家19日遭火警釀重大死傷案，檢方今（23）日與法醫解剖4名罹難者遺體，發現氣管上有吸入性的煙塵，認為死者是生前遇難，家屬質疑火警原因不單純，要求檢警查明真相，屏檢表示，目前火警相關鑑定報告尚未完成，無法對案情多作評論。

屏檢表示，23日複驗結果，4名死者氣管上均有煙塵殘留，認定是生前吸入所致，故排除死後遭火焚的可能性，因火警現場208室被燒得相當嚴重，鑑識人員須多方向交叉比對，才能有效釐清起火原因，同房的陳姓男子因具有多重智能障礙問題，較無證據能力，另一名葉姓男子，目前還在插管治療，警方尚無法作筆錄，檢察官將依患者恢復情況，決定何時進行詢問。

縣府社會處表示，老人安養機構的安全性，因此事件引起民眾關切，除定期針對縣內各鄉鎮養護機構進行評鑑外，每年也會同消防及建管單位就建物結構、電器及管線配置等安全設施聯合檢查，若有重大缺失，經輔導後仍未改善，除了開罰，最重還可令其停業，想為家中長者挑選養護機構的民眾，可至該處官網查詢各養護機構近年來的評等作為參考。