我過去常常奇怪，並沒有宣傳部門給馬刺隊充當看門狗，但為什麼該隊見報稿件都是清一色的正能量而絕無一絲負面報導呢？

後來我想明白了，主帥波波維奇作為帶隊領導，嚴格落實了N項規定，發揮了模範帶頭作用。高貴氣質的不斷加持，人格魅力的無限輸出，使得他的周邊長存一股美好的氛圍。

於是，馬刺更衣室內貼滿了敬業福、友善福、和諧福……

2

今天，老爺子又出來感人了。為了給可能退役的吉諾比利一個別緻的致敬，他將「妖刀」插入首發。並且，他故意對媒體瞞報了。於是當西部決賽第四場吉諾比利被隆重介紹出場時，主場球迷感受到了「什麼他媽的叫驚喜」。

還有一個畫面特別容易被淚水浸濕。終場前2分25秒，波波維奇將吉諾比利換下接受全場膜拜。而當發覺球迷並不情願吉諾比利早退後，波波維奇又去徵求馬努意見，問他還想不想上場再接受二輪崇拜。

這正應了老爺子賽前那句玩笑話：「我要像用盡肥皂條那樣用完他，把他徹底榨乾。」

咦，肥皂？老爺子有所不知，這可是中國網民直達爽點的一個詞彙哈。

此前，波波維奇對吉諾比利有一句經典評價：「我沒法和他討論出手時機的問題，因為他堅稱這是他的打球方式，我已經很久不管他了。」

吉諾比利是馬刺隊中唯一的特權球員，他可以不按照老爺子的套路出牌，因為他本身就全是套路。

3

吉諾比利沖老爺子擺擺手，示意不需要再貪享榮耀。和老大哥鄧肯一樣，高調做事低調做人的他並不需要賽季退役巡演，在球隊利益面前永遠低矮到塵土裡。即便在賽后，他也只是向觀眾禮貌性地淡淡揮別，迅疾退回更衣室把主角光環交還西部冠軍勇士。

而他的大哥鄧肯更是連宣布退役也不想「求關注」。甚至，他因為達拉斯發生黑人槍殺警案的突發事件而推遲發佈退役消息，他不希望「私人新聞」沖淡人們對警察的追思以及社會對制度的反思。

這支球隊從來沒有誰去搶奪過「老大地位」。在他們純良的意識里：有這精力爭搶老大不如去爭搶籃板。所以，就連三弟帕克也可以對大哥二哥耳提面命布置戰 術。關鍵這老哥倆聽得還挺投入，鄧肯特意湊過來，一臉懵懂的學徒工表情包。他對小兄弟的謙和大度、他對事業心的志慮忠純，徹底融化了更衣室的語言壁壘與山頭主義。

當年為了跟初來乍到的巴特爾搞好關係，鄧肯還專門找人學了幾句中文，結果一開口巴特爾就懵逼了——感覺比英文還難懂。原來鄧肯找的老師是廣東人，學的是粵語，大巴聽后非常感動。那時候，鄧肯還經常拉著大巴一起訓練，向大巴請教罰球。別的隊都是菜鳥給老大提鞋，馬刺隊里老大請小弟提點。這讓大巴感受到了尊重，心甘情願做鄧肯的備胎。

正如馬刺舊將韋斯特所說：「每次在賽前大巴上，鄧肯都會和吉諾比利、帕克認真討論籃球。他們都到了快退役的年齡，依然認為有可提高的地方，這令我對這裏的籃球文化深感震驚。」

4

正因為企業文化充斥著人性的光輝，所以每一個看似艱難的決定其實都是聽從內心召喚的順其自然。當被墊腳的核心萊納德出戰存疑，波波維奇直接選擇陪葬掉整個賽季。他的取捨顯得是那麼順理成章：「我要盡全力照顧好我的球員，無論是短期還是長期。」但一些教練的做法通常是迫使萊納德打著封閉出場。在工作成績面前，人的殘損可以忽略不計。

我之前還分享過一則有關馬刺後衛米爾斯的軼聞。2014年，當自由球員米爾斯因肩部手術需要養傷七個月，馬刺不顧傷情可能復發的潛在風險，給他送去了3 年1200萬美元的「病榻合同」。這也就意味著，米爾斯將在病床上白拿半年薪水，直至2015年才有望出場——這種主動讓員工賴上自己的事情，只有馬刺幹得出來。今天，米爾斯也表達了對吉諾比利的不舍，「我們的關係就像爺爺和孫子一樣。」

用王朔的話說，這傢伙誇起人來很捨得自己。

5

2016年馬刺球員博班獲得活塞隊一份3年2100萬美元的合同報價，他的本意是想降薪留在馬刺。但波波維奇卻容不下他，讓他趕緊滾蛋。因為波波維奇知道，馬刺支付不了這麼高的薪水。而博班作為2010年落選秀，2015年才被馬刺以一年120萬美元合同錄取，已是28歲高齡球員了，還沒掙到過大合同， 根本耽誤不起。

已經掙著大錢的前馬刺球員貝里內利依然念著馬刺的好：「我很幸運在聖安東尼奧待過兩年，我們每天都在使自己變得更好，每天所做的都是關於贏球的事情。」

所以說，對前員工而言，馬刺隊同樣是一種溫馨的存在。

一個被現員工極盡阿諛的單位，未必是好單位——因為有所圖；一個被前員工極盡溢美的單位，一定是好單位——因為無所圖。

6

在馬刺這個閃耀著人性光輝的用工單位，你既不會被逼表態站隊，也不會捲入錯綜複雜的人際關係。你既不需要對領導打點關係，也不必對老大哥叩拜山頭。受輕傷的會被強制休息，受重傷的會被強制續約。這裏所有人，不拍領導，只拍籃球；不跟任何大哥抱腿，只跟人性抱團。

騎士，你們打你們的兄弟籃球；勇士，你們打你們的抱團籃球。

而馬刺，只打籃球。

7

最後致敬一下不事張揚潦草告別的吉諾比利。

你走或不走，都已留下一團濃烈的騷。

END