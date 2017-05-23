（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣106年龍舟錦標賽29日將在頭屋鄉明德水庫登場，今天舉行龍舟點睛下水祈福儀式，遊客屆時除可觀賞精彩賽事，也能飽覽水庫周邊明媚風光。



苗栗縣長徐耀昌今天偕同立委陳超明、立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員邱鎮軍、頭屋鄉長江村貴等人，依循古禮上香祈福，逐一為4艘龍舟點睛開光，祈盼29日在明德水庫舉行的一年一度龍舟錦標賽事平安順利，隨後龍舟即拖吊下水供各隊展開練習。



苗栗縣長徐耀昌表示，明德水庫周邊風光明媚，有環湖步道、吊橋、生態園區、香草花園等，歡迎民眾及全國遊客利用端午假期到苗栗旅遊觀賞傳統賽龍舟，也能飽覽美景，品嘗客家美食，感受苗栗好客人情味。



頭屋鄉長江村貴指出，明德水庫具備水域空間平穩寬敞、水質乾淨、景緻優美及交通方便等優點，最適合舉辦龍舟競賽，水庫連3年舉辦全縣龍舟賽，不僅行銷頭屋好山好水，也帶動周邊觀光產業發展。



今年龍舟賽以「端陽懷古．龍遊明湖」為主題，競賽方面，共45隊報名參賽，分為社男、大專院校、女子及青年活力4組競技，競賽距離250公尺，採單淘汰制，獎金最高為3萬元，賽程精采可期。



另外，活動當天也安排民俗藝文表演，水庫周邊將舉辦兒童寫生比賽，還有「立蛋樂趣多」、「龍舟香包DIY」活動及預約划龍船體驗，遊客也可前往大會服務台打卡、闖關拿免費太陽能遊艇船票，歡迎闔家同遊，感受傳統文化節慶熱鬧氣氛。1060523