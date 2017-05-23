（中央社記者鄭景雯台北23日電）3名音樂家組成的Trio Zilia6月3日、4日將第二度在淡水雲門劇場舉辦「精靈的一天」音樂會，今天在記者會上當樂音一落，原本嘰嘰喳喳的孩子都聚精會神，跟著舞者揮舞雙手。



淡水雲門劇場西元2017年唯一一檔專門為親子規劃的家庭音樂會「精靈的一天」，下午舉行記者會，音樂家李宜錦、連亦先與王佩瑤分享特別為孩子創立室內樂團Trio Zilia的原因。



取名「Trio Zilia」，是向德國作曲家舒曼的夫人克拉拉致敬。



李宜錦說，「克拉拉完美扮演身兼妻子、母親、音樂家的多重身份，她就像是我們的典範」。



王佩瑤表示，同樣身為女性演奏家，想以克拉拉的溫柔與堅毅，透過小提琴、大提琴、鋼琴三重奏形式，傳達對音樂、家庭的全然投入與熱愛。



在雲門劇場舉辦親子音樂會，構想緣起於雲門舞集創辦人林懷民。有感於古典音樂會大多十分嚴肅，林懷民許下心願，希望在雲門劇場發生些不一樣的事，讓爸媽與小朋友完全沒壓力，不怕聽不懂，不必正襟危坐，輕鬆開心欣賞音樂演出。



去年Trio Zilia在雲門劇場辦親子音樂會，李宜錦當時立刻被玻璃窗外大片碧綠美景震撼。今年依然是在音樂會中加入舞蹈，由前雲門2舞者王宇光編排，結合雲門2多年跑遍各校園帶領學生做律動經驗，巧妙融合現代舞、街舞與芭蕾等多種元素。1060523