Trio Zilia雲門劇場音樂會 抓住孩子目光中央社 (2017-05-23 19:08)
（中央社記者鄭景雯台北23日電）3名音樂家組成的Trio Zilia6月3日、4日將第二度在淡水雲門劇場舉辦「精靈的一天」音樂會，今天在記者會上當樂音一落，原本嘰嘰喳喳的孩子都聚精會神，跟著舞者揮舞雙手。
淡水雲門劇場西元2017年唯一一檔專門為親子規劃的家庭音樂會「精靈的一天」，下午舉行記者會，音樂家李宜錦、連亦先與王佩瑤分享特別為孩子創立室內樂團Trio Zilia的原因。
取名「Trio Zilia」，是向德國作曲家舒曼的夫人克拉拉致敬。
李宜錦說，「克拉拉完美扮演身兼妻子、母親、音樂家的多重身份，她就像是我們的典範」。
王佩瑤表示，同樣身為女性演奏家，想以克拉拉的溫柔與堅毅，透過小提琴、大提琴、鋼琴三重奏形式，傳達對音樂、家庭的全然投入與熱愛。
在雲門劇場舉辦親子音樂會，構想緣起於雲門舞集創辦人林懷民。有感於古典音樂會大多十分嚴肅，林懷民許下心願，希望在雲門劇場發生些不一樣的事，讓爸媽與小朋友完全沒壓力，不怕聽不懂，不必正襟危坐，輕鬆開心欣賞音樂演出。
去年Trio Zilia在雲門劇場辦親子音樂會，李宜錦當時立刻被玻璃窗外大片碧綠美景震撼。今年依然是在音樂會中加入舞蹈，由前雲門2舞者王宇光編排，結合雲門2多年跑遍各校園帶領學生做律動經驗，巧妙融合現代舞、街舞與芭蕾等多種元素。1060523
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
隋棠尪獻上「我愛妳」紅包 傻問：520是什麼節日？【NOWnews今日新聞】
魏如萱帶腰傷跑半馬 遇白人帥哥搭訕「是娃娃嗎」【NOWnews今日新聞】
2男星旅館開房間愛愛 卻把床震垮了【NOWnews今日新聞】
凍齡30年 雪兒經典透明薄紗造型亮相【中央社】
《惡女》金玉彬再戰坎城 首映掌聲長達4分鐘【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》