「金平膜衣錠(Zypin)」是精神科治療躁鬱症藥品，宇碩興業有限公司竄改「金平膜衣錠(Zypin)」藥品效期，高市衛生局(23日)已經回收七千兩百多粒。



高市衛生局說明，截至23日17時共計清查高市轄區藥商、藥局、醫療機構1124家，查獲尚陞藥品有限公司庫存145瓶/28粒(共4060粒)，3家診所、1家藥局共3186粒，總計7246 粒，已經勒令業者下架回收。



衛生局說明，「金平膜衣錠(Zypin)」是精神科用藥，只要是批號為E1235及E1238之案內藥品，請民眾立即停止使用並盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，以避免延誤病情。



(中廣記者林憲源)



