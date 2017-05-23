金平膜衣錠造假 高市回收七千多粒中廣新聞網 (2017-05-23 19:10)
「金平膜衣錠(Zypin)」是精神科治療躁鬱症藥品，宇碩興業有限公司竄改「金平膜衣錠(Zypin)」藥品效期，高市衛生局(23日)已經回收七千兩百多粒。
高市衛生局說明，截至23日17時共計清查高市轄區藥商、藥局、醫療機構1124家，查獲尚陞藥品有限公司庫存145瓶/28粒(共4060粒)，3家診所、1家藥局共3186粒，總計7246 粒，已經勒令業者下架回收。
衛生局說明，「金平膜衣錠(Zypin)」是精神科用藥，只要是批號為E1235及E1238之案內藥品，請民眾立即停止使用並盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，以避免延誤病情。
(中廣記者林憲源)
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