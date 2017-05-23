周六，第五十四屆德甲聯賽就落下了帷幕，但是最後一輪的畫面依然鮮活。

拉姆和哈維-阿隆索踢完了在拜仁的最後一戰，但是他們入選本輪的最佳陣容了嗎？

門將

馬澤尼亞（漢堡）

當四月初經驗豐富的門將阿德勒肋骨受傷並最終宣布賽季報銷的時候，漢堡可能會有點擔心，但是馬澤尼亞證明了自己是一個靠譜的替補，2-1擊敗沃爾夫斯堡，從而避免參加保級附加賽的表現就是最好的證明。現年25歲的馬澤尼亞不斷擋出了戈麥斯和布拉什奇科夫斯基的攻門，直到狼堡終於取得領先。但是在雙方1-1戰平的時候，戈麥斯等人始終沒有找到攻破漢堡門將十指關的方法。

後衛

黑克托爾（科隆）

德國國腳在最恰當的時間打進了本賽季的第一個進球，這也是他自2015年4月以來的首個進球。現年26歲的他在科隆2-0擊敗美因茨的比賽中首開紀錄，這場勝利讓主隊升到了聯賽第五，經過了漫長的等待之後，科隆重返了歐洲賽場。

克里斯滕森（門興格拉德巴赫）

現年21歲的丹麥國腳下個賽季就將返回切爾西，在門興2-2戰平達姆施塔特的比賽中，他完成了91次傳球，是全場傳球次數最多的球員，給主隊帶來了巨大的幫助，這反映了他在兩年的租借時光里所作出的貢獻。克里斯滕森是一位穩定而又鏟斷乾淨利落的球員，已經為門興在德甲出場超過了60次，同時也在歐冠聯賽和歐聯杯上獲得了不少經驗。

拉姆（拜仁慕尼黑）

和阿隆索一道，拉姆也將徹底告別綠茵場，這位冠軍隊長在被換下場之前，觸球次數是全場最多的。在拜仁4-1擊敗弗賴堡的比賽中，拉姆還送出了七次傳中，這也是他職業生涯中取得的第250場德甲勝利。

中場

科斯蒂奇（漢堡）

在漢堡最後一輪從倒數前三名逃出生天的比賽中，這位塞爾維亞國腳做出了巨大的貢獻。當主隊陷入困局的時候，科斯蒂奇在第32分鐘抽射扳平了比分。他一直都是漢堡最活躍的球員，他的傳中為球隊帶來了致勝進球，足以證明他的能力。

羅伊斯（多特蒙德）

羅伊斯延續了賽季末段的出色狀態，在多特蒙德4-3擊敗雲達不萊梅的比賽中梅開二度。他本有機會上演帽子戲法的，但是他把第二個點球的機會讓給了好隊友奧巴梅揚，而加彭人在此之前已經打進了一球。

哈弗茨（勒沃庫森）

現年17歲的哈弗茨繼續給人留下了深刻的印象，他精彩的梅開二度幫助勒沃庫森6-2擊敗了柏林赫塔。他先是在禁區邊緣為客隊打進了第二個進球，隨後在半場結束前又利用機敏的跑位把比分變成了3-0。如果他不用上學的話，會有多可怕？真不敢想像。

羅本（拜仁慕尼黑）

在與弗賴堡的比賽中，這位無往不利的荷蘭邊鋒用標誌性的弧線球破門打破僵局，這也是他本賽季的第13個進球。除了射門十多次之外，羅本還助攻了主隊的另外兩個進球，讓拜仁以一種完美的方式結束了本賽季。

前鋒

大迫勇也（科隆）

這位日本國腳用充滿活力的表現折磨著美因茨，他助攻黑克托爾打進了第一個進球，之後又親自打進一球。現年27歲的大迫勇也本賽季打進了六個進球，貢獻了7次助攻，下賽季他又有機會同科隆一起參加歐聯杯了。

瓦爾德施密特（漢堡）

上周末，瓦爾德施密特用一種最酣暢淋漓的方式慶祝了自己的21歲生日，他的進球幫助自己的俱樂部免於參加保級附加賽。雖然他的出場時間不到十分鐘，但他第88分鐘的頭槌挽救了漢堡。

奧巴梅揚（多特蒙德）

萊萬多夫斯基在射手榜上的領先優勢保持到了最後一輪，但最後憑藉在與不萊梅的比賽中的梅開二度，奧巴梅揚最終拿到了德甲金靴。他的抽射讓多特蒙德2-1領先，最後階段的點球又令他超過了萊萬。這位加彭國腳單賽季的31球是他的個人最佳，同時也追平了俱樂部單賽季的個人進球紀錄。

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