AC米蘭一直以來的轉會傳聞對象穆薩基奧今天現身出現在了米蘭城，意媒稱，球員體檢完成後將在明天加盟球隊。

據《義大利足球》報導，比利亞雷亞爾隊的中後衛穆薩基奧即將加盟AC米蘭，轉會費為1800萬歐元。比利亞雷亞爾的總監表示這是一樁對三方（兩傢俱樂部和球員）都很不錯的交易，可能意味著，這筆轉會幾乎不會再有變數。球員可能在明天就將被宣布加盟球隊。

而報導中提到，穆薩基奧已經在今天早些時候來到了米蘭城進行體檢，一切手續完成後，穆薩基奧將獲得一份年薪250萬歐元為期4年的合同。而穆薩基奧本人也在推特發佈了一張現身米蘭的照片一定程度上證實了這一消息。與AC米蘭傳出緋聞多年的穆薩基奧很可能成為球隊在今夏的第一簽。現年26歲的穆薩基奧本賽季代表比利亞雷亞爾出場30次，全部為首發，並有兩次助攻。

（核桃）