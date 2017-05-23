日期:5月29日-6月5日，第54屆世界乒乓球錦標賽單項賽將在德國杜塞爾多夫舉行。而此次比賽的時間恰逢中國的端午佳節。以下為本次賽事的賽程：

2017年第54屆世乒賽賽程表（日期:）日期比賽時間比賽輪次5.31（周三）00：30混合雙打第一輪01：30女子雙打第一輪02：15男子雙打第一輪03：15混合雙打第二輪16：00女子單打第一輪17：00女子單打第一輪18：00女子單打第一輪19：00女子單打第一輪20：00男子單打第一輪21：00男子單打第一輪22：00男子單打第一輪23：00男子單打第一輪6月1日（周四）00：00女子雙打第二輪00：45男子雙打第二輪01：30女子單打第二輪02：30女子單打第二輪16：00混合雙打第三輪17：15女子雙打第三輪18：15男子雙打第三輪19：15女子單打第三輪20：15男子單打第二輪21：15男子單打第二輪22：15女子單打第三輪6月2日（周五）00：00混合雙打1/4決賽01：30男子單打第二輪02：30男子單打第二輪16：00女子單打第四輪17：15女子單打第四輪18：30男子雙打1/4決賽19：30女子雙打1/4決賽20：30男子單打第三輪21：45女子單打1/4決賽23：00女子單打1/4決賽6月3日（周六）00：30男子單打第三輪01：30男子單打第三輪02：30男子單打第三輪16：00混合雙打半決賽17：15男子單打第四輪18：30女子單打半決賽19：45女子單打半決賽21：00混合雙打決賽23：30男子雙打半決賽6月4日（周日）01：15男子單打第四輪02：30男子單打第四輪16：00男子單打第四輪17：00男子單打第四輪18：15男子單打1/4決賽19：30女子單打決賽21：00男子單打1/4決賽22：30男子雙打決賽6月5日（周一）01：00男子單打1/4決賽02：00男子單打1/4決賽16：00男子單打半決賽17：00男子單打半決賽18：00女子雙打半決賽19：00女子雙打半決賽20：30男子單打決賽21：30女子雙打決賽