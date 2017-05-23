老字號！17年的老字號！

17年的夏令營老字號！

意味著什麼？

看起來是醬紫的——

從Windows98打怪升級到「紅蘋果」

《速度與激情》從1飆到了8

當初參加最早幾期夏令營的小盆友

現在指不定已當上了粑粑麻麻……

偶買噶，真是一份跨越兩代人的愛戀！

歷經近20年的時空更迭

觀瀾湖夏令營彷彿也在跟隨著孩子們成長

每個夏天，這裏不斷提供著歡樂、共享著激情

更有說不完的挑戰和教益

今年的新花樣，註定是個蓄力到爆滿的大招！觀瀾湖首次推出網球夏令營。十七年磨一劍，這裏的硬、軟體都已鋒利無比！

觀瀾湖生態體育園曾經是亞洲最大的網球中心，還長期作為國家網球隊的冬訓基地。舉辦過國際女子網球挑戰賽、戴維斯杯……

全國獨此一家的貝克爾網球學院已落戶在這一年多。至於鮑里斯·貝克爾，用一句話形容或許很精當：「他曾是這個星球上最會打網球，也是目前最會教網球的人之一。」一年來，他本人在這裏收了幾撥「徒弟」，好幾個天賦過人的網球少年讓老貝兩眼放光！

深受貝克爾信賴、觀瀾湖網球學院的總教頭LTA教練發展項目的主教練丹·索普將坐鎮本屆網球夏令營。

這是位指導過數名國家級和世界級選手的頂級教練，丹曾與朱迪·穆雷進行過合作。不了解朱迪·穆雷是誰？讓我說說她的兩個兒子——一個是男網單打世界第一安迪·穆雷，另一個是前雙打世界第一吉米·穆雷。丹·索普擁有20年的網球教學經歷，並且成功重啟了英國草地網球協會LTA教練認證計劃。通俗地講，他是教練們的教練。

這就是小編所謂的大招！無論是初次握拍的菜鳥營員，還是有一定基礎的進階者，都能在這裏享受充實一夏。

因材施教、分類指導是網球營的第一原則。課程簡單劇透如下：發球及網前打法、進網攻擊練習、發球練習、底線球戰術、雙打、決賽……從技術、戰術到比賽，關於網球的一切都會有手把手的指導。

網球是項優雅卻又激烈的運動。通過技戰術的訓練提升，帶來的必將是更高的專注力，和對運動的熱情。

藍天白雲之下，身著清爽修身的球服，滿眼看到的是高速躍動的黃色小球，滿耳聽到的是球鞋摩擦地面、球拍撞擊網球的充滿質感的聲音，相對於WiFi、空調和iPad，這彷彿才該是夏天應有的內容。歡笑、汗水、成就感，這彷彿才是孩子們理想的假期！

網球營卻不只是網球。篝火晚會、飲品DIY、叢林穿越、射箭、游泳、CS火線穿越……這些趣味課程都將合理穿插在訓練之餘。

篝火晚會，歷來是孩子展現才藝，提升社交能力的絕佳平台。飲品DIY，練的就是動手能力和創新思維。

叢林穿越，著重提升膽量、平衡力和挑戰精神。

射箭、游泳之類就不用說了，無疑是作為大禮包，來進一步完善孩子的獨立性、團隊意識、社交能力等技能屬性。

經過一期網球夏令營，回家的是一個曬得有點黑、手磨得有點粗的孩子。與此同時，你或許發現孩子的笑聲更加明朗，言談間多了沉穩和內涵。讓孩子來告訴你，這短短幾天蘊含的無盡回味……

網球夏令營5天4夜

RMB 5680元

>>> 適合7-16歲兒童 <<<

發球及網前打法/進網攻擊練習/重點練習發球/底線球戰術/雙打/決賽/篝火晚會/飲品DIY/叢林穿越/射箭/游泳/CS火線穿越……

？？？ 點開圖片可查看夏令營活動日程 ？？？

電話：（86 755） 28020888-36020

電郵：cathycao@missionhillschina.com

地址：深圳市龍華區觀瀾高爾夫大道1號

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