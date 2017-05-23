5月23日下午消息，AlphaGo和柯潔今日進行了首局對戰，最終柯潔以1/4子的微弱差距敗北。賽后AlphaGo的「人肉臂」也是開發成員之一的黃士傑博士在接受採訪時表示：「今天感覺很好，AlphaGo沒有意外的地方。」

黃士傑博士還在個人的朋友圈明確表明：「此次與柯潔比賽的AlphaGo是單機版，且仍然有人類知識的訓練。下個月AlphaGo將會發表新論文，幫助其他程序變更強。此外，比賽結束后AlphaGo將宣布AlphaGo的下一步計劃。」