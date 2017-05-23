記者陳木隆／宜蘭報導

時序入夏，太平山國家森林遊樂區重現繽紛多彩的景象，其中太平山莊中央階梯兩側的「紫葉槭」再展新葉，滿樹的紫紅燦麗，美不勝收，令人驚艷連連！羅東林區管理處建議遊客把握限定賞葉期，規畫一趟太平山生態之旅。

羅東林區管理處指出，楓樹及槭樹的葉片，其實就是大家熟悉統稱的「楓葉」，通常要等到入秋後才會隨著氣溫轉涼，開始變色，但紫葉槭從長出新葉開始都呈現深紫紅色。

沿著太平山莊中央階梯緩步而上，彷彿走在紫紅色的隧道下，再有嬌陽投射其上，不僅感受日光灑落，更有一種紫葉、紅葉迷幻光影的魅力。太平山上的紫葉槭美景，可一直維持到10月間，才會落葉，請民眾把握機會，上山賞楓趣。