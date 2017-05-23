夏季好楓趣 太平山上添新景台灣好新聞報 (2017-05-23 18:00)
記者陳木隆／宜蘭報導
時序入夏，太平山國家森林遊樂區重現繽紛多彩的景象，其中太平山莊中央階梯兩側的「紫葉槭」再展新葉，滿樹的紫紅燦麗，美不勝收，令人驚艷連連！羅東林區管理處建議遊客把握限定賞葉期，規畫一趟太平山生態之旅。
羅東林區管理處指出，楓樹及槭樹的葉片，其實就是大家熟悉統稱的「楓葉」，通常要等到入秋後才會隨著氣溫轉涼，開始變色，但紫葉槭從長出新葉開始都呈現深紫紅色。
沿著太平山莊中央階梯緩步而上，彷彿走在紫紅色的隧道下，再有嬌陽投射其上，不僅感受日光灑落，更有一種紫葉、紅葉迷幻光影的魅力。太平山上的紫葉槭美景，可一直維持到10月間，才會落葉，請民眾把握機會，上山賞楓趣。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
達美航空退出台灣市場 機長揮手道別【中央社】
號稱世界最好吃韓國烤肉來台 Maple Tree House 展人氣【MOOK景點家】
達美航空公司退出台灣市場（1）【中央社】
全台首創吃到飽影廳 限時優惠吃飽看電影【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》