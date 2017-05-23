印度人抓到中文標籤鴿子 懷疑是陸間諜中央社 (2017-05-23 18:49)
（中央社台北23日電）印度民眾近日抓到一隻佩戴中文數字標籤的鴿子，便懷疑是來自中國的「間諜鴿子」。印度內政部長拉傑納特．辛赫 （Rajnath Singh）還呼籲中印邊界的居民提高警覺，甚至對此展開調查。
陸媒海外網引述印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，中印邊界的村民21日抓到一隻鴿子，身上配戴了中文標籤。
在並未證實這隻鴿子「身分」的前提下，印度內政部長辛赫呼籲中印邊界的居民提高警覺，甚至已經開始展開調查。
報導指出，鴿子腳環貼了一圈紙，紙上有數字，一般都是比賽用的鴿子。參賽的每隻鴿子都會有，它是鴿子的身分證，也是鴿子主人的相關訊息。
海外網指出，這不是印度第一次逮捕「鴿子間諜」。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，2015年5月30日，印度警察曾聲稱捉住了一隻疑為巴基斯坦的「鴿子間諜」。
報導說，這隻鴿子2015年5月28日棲息在印度一個村莊，棲息地距巴基斯坦邊境4公里。由於鴿子翅膀處印有字跡模糊的烏爾都文字，身上還環繞著不明線狀物體，因而被認為是「間諜」。
印度警方當時還為這隻鴿子進行X光檢測，事後並沒有發現任何不尋常的地方，但印度警方仍認為這隻鴿子「疑似間諜」，並將其「拘留」。1060523
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