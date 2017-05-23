機捷虧損17億 鄭文燦：拚6年平衡中央社 (2017-05-23 18:43)
（中央社記者邱俊欽桃園23日電）機場捷運財務議題引發民代關注，桃園捷運公司表示，截至目前為止，累計虧損達新台幣17億多元；桃園市長鄭文燦希望在6年內達成收支平衡目標。
多位桃園市議員今天在議會質詢中，關注機場捷運的營運狀況，並憂心造成桃園政府財政沉重負擔。鄭文燦表示，桃捷公司經營目標，以營運前6年不提列重置經費為原則，要求多元開發各種收益，希望6年達成收支平衡的目標。
桃捷公司表示，截至目前為止，桃捷公司累計虧損為17億多元，已向中央爭取12.87億預算補助款，已提報交通部。
桃捷公司表示，105年迄今已爭取約6.6億元備品及改善案經費；另外也向高鐵局爭取工程結餘款7.1億元，做為系統改善之用；目前部分預算已獲交通部支持。
桃捷也表示，目前機捷日平均搭載量為5.6萬人次，預計今年虧損可望減少。另外附屬事業及其他營業收入，預計年底可望再增加約7000萬元收入。1060523
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