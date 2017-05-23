（中央社記者劉得倉曼谷23日專電）在泰國曼谷舉行的第二屆亞洲青少年田徑錦標賽今天落幕，中華台北代表隊共獲得6金7銀2銅佳績，在所有參賽國家隊中排名第二。



中華隊今天獲得最後一面金牌是女子七項全能，桃園高中一年級的向嘉莉跑完800公尺比賽後，全場熱烈掌聲，篤定獲得金牌，她披著中華台北奧會旗向觀眾答禮。



本次比賽男子十項全能、中華隊劉祖沅在跳高比賽時腳部受傷，仍然強忍著痛完成所有比賽，並勇奪冠軍。男子110公尺跨欄及女子100公尺跨欄也是由中華隊的盧浩華及林庭瑋雙雙奪冠。



男子鉛球由陽伯恩為中華隊奪金，女子5000公尺競走由鄔惟喬奪金。中華隊總教練邱為榮表示，本次比賽中華隊選手表現亮眼，但有些選手臨場表現失常，不然7面銀牌中也有多位可以奪得冠軍，不過青少年選手表現不穩定是正常，希望多增加他們出賽經驗，多一些磨練，相信成績會更好，未來仍然大有可為。1060523