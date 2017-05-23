亞青少田徑賽 中華隊跨出1銀1銅中央社 (2017-05-23 18:32)
（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣田徑好手在亞青少田徑賽400公尺跨欄項目表現出色，吳佩珊以個人最佳的60秒87成績獲得女子組銅牌，黃庭軒則以破U18全國紀錄的52秒49摘下男子組銀牌。
亞洲田徑青少年錦標賽今天持續在泰國的曼谷進行。
在最後一天的賽程中，黃庭軒、吳佩珊分別於400公尺跨欄男子組、女子組決賽出賽，吳佩珊以個人最佳的60秒87成績獲得銅牌，黃庭軒則以破U18全國紀錄的52秒49摘下銀牌。
在黃庭軒之前，U18全國紀錄是王景濬在12年前創下，當時的成績是52秒62。1060523
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