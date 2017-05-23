勇士23日以129：115擊敗馬刺，直落四橫掃晉級，包含前2輪面對拓荒者、爵士，勇士以及在季後賽拿下12連勝，打破NBA單季季後賽連勝紀錄。

當家球星Stephen Curry表現出色，攻下全場最高36分，靈活刁鑽的切入搭配招牌外線神射讓馬刺相當頭疼，Curry此役共命中5記三分球，季後賽生涯三分命中數來到295顆，超越Kobe Bryant成為史上第5名。

不過或許是上季的失敗還歷歷在目，Curry賽後對於創造連勝新猷表示：「12勝很棒，但對於下一輪賽事來說沒有意義，我們都知道這一點。」

至於睽違5年再度闖進總冠軍賽的Kevin Durant則表示：「非常開心能夠成為最後的2支隊伍之一，能夠成為其中（總冠軍賽）的一份子我覺得非常興奮，就讓我們期待接下來的比賽吧！」

日前才公開表示加入離開雷霆加入勇士是百分之百正確的選擇，Durant強調能夠融入新球隊、再次回到總冠軍賽舞台的關鍵就是做好自己：「我只是打好我自己的球賽，並嘗試享受在球場上的每一刻。」

勇士率先晉級後總冠軍賽對手將是塞爾提克和騎士勝出的一方，目前騎士取得2：1領先，若騎士也成功晉級，雙方將會是連續3年在總冠軍賽交手。