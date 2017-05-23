▲《 NOWnews 今日新聞》臉書粉絲團 24 日中午將進行飯店肉粽試吃直播，收看還有機會獲得限量好禮。（圖／張美僅製表）

一年一度的端午節將至，還沒決定好今年要吃哪一家的肉粽過節， 24 日中午記得鎖定《 NOWnews 今日新聞》臉書粉絲團，將集結六家五星級飯店的招牌肉粽，現場試吃評選出最厲害的肉粽之王，另外還會有限量好禮要送給收看民眾。

《 NOWnews 今日新聞》這次將會有君悅、六福、花園、晶華、王朝、維多麗亞等六家飯店業者，帶來他們最具特色的端午節粽品，無論改良版豬肉、奢華鮑魚、養生藜麥，或是健康五穀米，還有最大及最小的肉粽，各式各樣的獨特口味，要邀請一般民眾進行試吃，替大家找出心目中最喜歡的冠軍。

試吃活動將於 24 日中午 12 點 30 分準時在《 NOWnews 今日新聞》臉書粉絲團進行，活動中還將送出三組六福村門票（每組 2 張），以及台北君悅酒店端午節雙拼禮盒（虎掌紅米粽、蔓越莓豆沙粽各 1 顆）一組，收看直播的民眾都有機會可以立即獲得好禮，記得準時鎖定，活動網址： https://www.facebook.com/nownews 。