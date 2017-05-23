文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片來源／銀河鐵道望景餐廳



吃美食享風景，是件令人放鬆的活動，由於台灣坐擁豐富美景，全台的景觀餐廳也相當多。位在彰化的銀河鐵道望景餐廳，這裡不僅是彰化百萬夜景的首選，更可以近距離觀賞高鐵鐵道，感受火車呼嘯而過的刺激感。餐廳位在半山腰，視野遼闊，天氣晴朗時還能看見台灣海峽、濁水溪、台中港三地的海岸平原景色；黃昏時分是最美的時刻，入夜後晶亮車河和烏日高鐵相輝映，此外也能遠眺整座城市夜景。高鐵公司也曾在此地召開過記者會，吸引國內外觀光客前來。

銀河鐵道望景餐廳，這裡不僅是彰化百萬夜景的首選，更可以近距離觀賞高鐵鐵道

銀河鐵道望景餐廳可以感受時速300公里的高鐵呼嘯而過的刺激感

銀河鐵道望景餐廳視野遼闊，天氣晴朗時還能看見台灣海峽、濁水溪、台中港三地的海岸平原景色

銀河鐵道望景餐廳入夜後晶亮車河和烏日高鐵相輝映，此外也能遠眺整座城市夜景

餐廳的情侶座位區設計小巧可愛，集中在最鄰近高鐵的右側一排，距離高鐵只有50公尺，就連不瘋高鐵的朋友，也都因喜歡店家精心打造的休閒用餐風格，而前往聚餐或品嚐下午茶。

銀河鐵道望景餐廳的情侶座位區設計小巧可愛，集中在最鄰近高鐵的右側一排，距離高鐵只有50公尺

銀河鐵道望景餐廳入夜後，外觀閃亮如銀河一般

銀河鐵道望景餐廳視野開闊

銀河鐵道望景餐廳精心打造休閒用餐風格

【Info】

銀河鐵道望景餐廳

地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷27-1號

電話：(04) 872 - 1022

營業時間：平日17:00 – 24:00、週末及例假日11:00 – 24:00



【吃美食】俯瞰城市燈火！全台五大最美景觀餐廳

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