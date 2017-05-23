【大成報記者袁慧心／桃園報導】為推廣藝文風氣，桃園市政府舉辦的「2017桃園藝術巡演」，將於5/31日(三)至8/19日(六)熱情接力展開！桃園市長鄭文燦今(5/23)日主持記者會時表示，為使表演內容更豐富多元，「2017桃園藝術巡演」透過公開徵件方式，由專業審查委員遴選出14組戲劇、音樂、舞蹈等各具特色之優質表演團隊，範疇擴及傳統延續與當代創新、跨界媒體等精彩內容。今年「2017桃園藝術巡演」邀請到國內14團優質表演團隊，共計15場次囊括傳統與現代等各類型的藝文表演，將為桃園帶來豐富多元的仲夏藝文盛宴，歡迎民眾踴躍來參與！桃園市政府為擴展藝文欣賞人口，承襲往年藝術下鄉精神，自5/31日至8/19日將在桃園市各區的公園、廣場、學校等常民生活空間相繼安排15場次的演出，期待能拉近民眾與表演藝術的距離，在仲夏愉快享受藝文盛宴。「2017桃園藝術巡演」邀請的團隊囊括多種類型，包括以親子、兒童戲劇見長的大開劇團、九歌兒童劇團、奇巧劇團；致力傳統戲曲，並融入現代創新的臺灣京崑劇團、明華園天字戲劇團、一心戲劇團及民權歌劇團；奠基舞蹈且結合各式劇場或跨界藝術元素的古名伸舞蹈團、舞工廠舞團；另外還將會有身聲劇場帶來的傀儡音樂肢體環境劇，以及龍潭愛樂管弦樂團、狂美交響管樂團、長橋樂團、台北愛樂室內樂坊為仲夏周末帶來的輕鬆、悠揚、各具特色的音樂表演。為使表演內容更豐富多元，「2017桃園藝術巡演」透過公開徵件方式，由專業審查委員遴選出14組戲劇、音樂、舞蹈等各具特色之優質表演團隊，範疇擴及傳統延續與當代創新、跨界媒體等精彩內容。「2017桃園藝術巡演」邀請的團隊囊括多種類型，包括以親子、兒童戲劇見長的大開劇團、九歌兒童劇團、奇巧劇團；致力傳統戲曲，並融入現代創新的臺灣京崑劇團、明華園天字戲劇團、一心戲劇團及民權歌劇團；奠基舞蹈且結合各式劇場或跨界藝術元素的古名伸舞蹈團、舞工廠舞團；另外還有身聲劇場帶來的傀儡音樂肢體環境劇，以及龍潭愛樂管弦樂團、狂美交響管樂團、長橋樂團、台北愛樂室內樂坊等表演團隊，為仲夏周末帶來的輕鬆、悠揚、各具特色的音樂表演。還猶豫如何安排盛夏藝文活動嗎？誠摯邀請您蒞臨參與感受表藝術帶來的氛圍及感動，更多詳情請上官方網站www.universe.com.tw/2017art 或臉書搜尋「桃園藝術巡演」。(圖／桃園市政府舉辦的「2017桃園藝術巡演」，將於5/31日(三)至8/19日(六)熱情接力展開！桃園市長鄭文燦今(5/23)日主持記者會時表示，讓桃園成為没有圍牆的劇場！)