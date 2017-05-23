大堡礁(The Great Barrier Reef)，被譽為上帝的傑作，是世界上最大最長的珊瑚礁群，位在昆士蘭東岸，從北到南蜿蜒超過2000公里，是地球上唯一可以從外太空用肉眼就看得到的生物組織，海底下色彩鮮豔五花八門的珊瑚礁，加上奇特的海底生物，造就吸引全球遊客爭相前來探奇的獨特海底景觀。當然，景色優美的島嶼也是走訪大堡礁不容錯過的景點，特別是從空中鳥瞰，翠綠的島嶼映著湛藍的水色，絕美夢幻，令人嘆為觀止。



大堡礁分為北中南三部分，最廣為人知的應該是位於北部的綠島大堡礁，以及幾乎是澳洲大堡礁代名詞的中部心型大堡礁。至於南部的大堡礁 ,最著名的則是女王島大堡礁(Lady Elliot Island)，又名伊利特女士島，則是此次要特別介紹的景點，有王冠上的珍珠的美稱，鄰近黃金海岸，海洋生態資源豐富。專屬尊寵的度假禮遇--伊利特女士島形成超過3000年，是經過Eco tourism Australia澳洲生態旅遊機構認證的最高級別的生態環保旅遊產品，擁有天然、未受破壞的珊瑚礁。透過參加珊瑚礁徒步導覽，或瀏覽珊瑚礁教育中心資訊，會更了解伊利特女士島為什麼能成為鳥類及海龜等海洋生物的樂園。島上擁有設備齊全的潛水中心，提供初學者到進階者的潛水體驗。位於海濱的三星級生態度假酒店提供低調、生態友善的環境。以確保島上的每個人都能有足夠的時間及空間，能夠悠閒自在地欣賞美景。因此嚴格限制每天只能放行100人登島，彷彿是專屬VIP的封島漫遊的尊寵感！潛水者的夢幻天堂--伊利特女士島是海洋國家公園綠色地帶，有著天然、零開發破壞的先天優勢，海水清澈透明，大部分的時間能見度都能觀賞超過15-40米水深的海底美景，不只有多彩多姿的珊瑚礁，還有可愛溫馴的海龜群、鮮豔近人的熱帶魚群，最特別的是這裡是40條巨型鬼蝠魟，也就是俗稱魔鬼魚的家，當看到牠們優雅的泳姿，加上那療癒人心的微笑表情，彷彿看到在海底飛翔的天使一般，令人興奮不已。生物的夢幻伊甸園--伊利特女士島除了有讓潛水愛好者瘋迷的海底生態外，在不同的時節到訪，更有機會能夠近距離觀賞座頭鯨壯麗的泳姿、以及海龜產卵和小海龜孵化後爬向大海的特殊生態景象，一般來說每年的11月到隔年2月是海龜上岸準備下蛋的時節，2月到4月是小海龜孵化出生，準備游回大海；6月到10月則是近距離觀賞觀賞座頭鯨的季節，至於有多近，在安全條件及法規許可下，是可以近到體驗與鯨魚共遊大海的“鯨”奇快感，雖然共游是可遇不可求，但是能近觀龐大的座頭鯨泳姿也是人生難得的經驗。10月到4月還可以觀賞多達57種珍奇鳥類，這裡的生態環境對生物而言彷彿伊甸園一般，純淨自然的令人大開眼界。當然，伊利特女士島的精采絕對無法一眼望盡，建議可以在島上簡單、舒適的三星級生態度假酒店多住幾天。會有更充足的時間來好好體驗島上的活動，可以搭乘玻璃底船飽覽海面下的珊瑚礁風光，也可以悠閒地浮潛，與魚群接觸；或是在退潮時，請導遊帶領在珊瑚礁享受徒步快感，當然別忘了，利用夜晚耐心等候觀賞海龜下蛋或者小海龜爬回海中的生命歷程。女王島大堡礁在景觀、生態資源、環境保護皆具深厚的實力，是熱愛潛水及讓中觀賞海洋生態旅遊家一生必遊的景點，趕緊保握好旅遊時機，動身前往體驗吧！更多訊息請上，昆士蘭旅遊及活動推廣局網站查詢：http://www.queensland.com/zh-TW/Holiday-Deals