全球領先的旅遊規劃和預訂平台TripAdvisor®今天推出「2017年暑期旅遊價格報告」，此報告以2017年春季至夏季期間，台灣旅客透過TripAdvisor網站查詢海外目的地酒店的點擊量，以最大增長的點擊量揭示今年夏天台灣旅客的十大旅遊目的地。



雖然香港、日本的大阪和京都等地區繼續成為台灣旅客最多搜尋的目的地，但日本的兩個相對不太知名的目的地－美瑛町和倉敷市均成為今年暑期最受國人關注的海外目的地的前兩名。



美瑛町是位於北海道的一個小鄉鎮，境內的丘陵風光與夏季時廣闊的花田美景令它成為北海道地區非常著名的觀光勝地之一，而位於岡山縣西面的倉敷市則以其保育良好的建築古蹟和歷史地標繼續吸引旅客。越南的會安為暑期旅遊熱點的第三位，其次是長途旅行目的地凱恩斯（澳洲）、卑爾根（挪威）、愛丁堡（英國蘇格蘭）、衝浪者天堂（澳洲）、烏魯木齊（中國）、落磯山脈（加拿大）和布達佩斯（匈牙利）。TripAdvisor亞太區傳訊總監李莉蓮表示：「夏天是一個最佳時間去休息充電、亦是家庭旅行和畢業旅行的旺季。『暑期旅遊價格報告』的十大旅遊目的地揭示了台灣旅客的旅遊心態改變，他們不只是到鄰近的主要城市購物或按摩，但選擇前往更遠的地方探索國外文化和開拓不一樣的新體驗。今年暑期選擇到這些目的地的旅客可在TripAdvisor網站上查看推薦的景點和活動，使旅途更充實愉快。」會安以平均每晚75美元為十大新興暑期旅遊熱點中最優惠的酒店價格。而烏魯木齊是十大中另一提供低於100美元房價的目的地，平均為每晚94美元。愛丁堡和加拿大的落磯山脈則相反，日均房價分別為249美元和308美元。