（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部長賀陳旦認為國道不收費的措施不合理，今天更指出，國道不再有免收費那天比他想像來得晚，但他會持續努力，讓民眾了解政府不能以免費來鼓勵民眾夜間開車。



去年，賀陳旦上台首件引起爭議的政策，就是在端午節連續假期，取消實施多年的連假國道夜間免費措施，引來不少民眾抱怨，行政院特別提醒注意民眾感受。



在賀陳旦觀念裡，國道不收費不合理，且從數據分析，夜間免收費也難達分散白天車流的效果，最重要的是夜間開車不安全。



去年端午連假取消國道夜間免費引來的民怨及政黨壓力，讓賀陳旦感到挫折。



去年端午節後的其他連續假期，國道又恢復夜間免費的做法，今年清明連假開始，夜間免費時段從深夜11時清晨6時，縮短為清晨1時至5時。



今年端午連假，頭尾兩天免費時段是0時至5時，但中間兩天是3至5時。



賀陳旦相信科學數據，他說，去年國道晚上11時至清晨6時深夜時段的肇事率是夜間的8倍，政府不宜鼓勵用路人夜間駕駛。



至於那一天會實現國道不再有免收費，賀陳旦未明確點出間點，但他說，比他想像的晚，會努力用各種分析數據，讓民眾明白交通部不鼓民眾夜間開車的想法和做法。1060523