被中國大陸拘捕的臺北市文山社區大學職員李明哲，至今失聯第六十六天，妻子李淨瑜日前出席美國國會的聽證會，今天（23號）照開記者會說明概況。李淨瑜表示，採取國際救援的途徑，美國只是第一站，接下來還會尋求其他國家的協助。（戎華儀報導）



李淨瑜日前出席美國國會聽證會，是依據美國《臺灣關係法》第二條第三款，美國對臺灣地居居民的人權的關切，請求美國履行對臺灣的義務和責任。李淨瑜在聽證會上希望美方嚴重關切李明哲「被失蹤」一案，以免全球NGO工作者進入中國大陸後潛藏危險。



另一方面，李淨瑜認為，此行讓她感受到我國政府對國家主權的輕忽，尤其是國安局副局長周美伍在立法院的答詢，讓她不知官員的國家認同和忠誠度何在。



李淨瑜：『行政部門或是我們一個國家體制，在援救李明哲的這件事情上面的話，也的確讓我備感難過，我首先最難過的就是我們的國安局的副局長，他居然可以在國會的殿堂當中，去說中國不會抓錯人。』



李淨瑜還感慨表示，臺灣的白色恐怖經驗尚未轉換凝聚成國家堅不可摧的人權價值，讓人得以依靠。



（圖：戎華儀攝）



