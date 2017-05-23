李明哲妻：國際救援 美國只是第一站中廣新聞網 (2017-05-23 18:10)
被中國大陸拘捕的臺北市文山社區大學職員李明哲，至今失聯第六十六天，妻子李淨瑜日前出席美國國會的聽證會，今天（23號）照開記者會說明概況。李淨瑜表示，採取國際救援的途徑，美國只是第一站，接下來還會尋求其他國家的協助。（戎華儀報導）
李淨瑜日前出席美國國會聽證會，是依據美國《臺灣關係法》第二條第三款，美國對臺灣地居居民的人權的關切，請求美國履行對臺灣的義務和責任。李淨瑜在聽證會上希望美方嚴重關切李明哲「被失蹤」一案，以免全球NGO工作者進入中國大陸後潛藏危險。
另一方面，李淨瑜認為，此行讓她感受到我國政府對國家主權的輕忽，尤其是國安局副局長周美伍在立法院的答詢，讓她不知官員的國家認同和忠誠度何在。
李淨瑜：『行政部門或是我們一個國家體制，在援救李明哲的這件事情上面的話，也的確讓我備感難過，我首先最難過的就是我們的國安局的副局長，他居然可以在國會的殿堂當中，去說中國不會抓錯人。』
李淨瑜還感慨表示，臺灣的白色恐怖經驗尚未轉換凝聚成國家堅不可摧的人權價值，讓人得以依靠。
（圖：戎華儀攝）
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
吳敦義屬於哪一派？台媒：愛吃麥當勞，是「薯派」【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
清代御醫手稿重現記載500餘偏方 估值高達2.1億【北京新浪網】
掃描式葡萄糖監測系統登陸中國 指尖采血或將成歷史【北京新浪網】
首屆兩岸大健康產業論壇開講 共創千億樂齡商機 【台灣新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》