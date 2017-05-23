



bnt新聞訊 韓國男團SEVENTEEN開啟了2017年活動的序幕，在22日發行了第四張迷你專輯「Al1」。23日下午，SEVENTEEN在首爾奧林匹克公園奧林匹克Hall舉行了新專輯發售showcase，正式與媒體見面。





SEVENTEEN的13名成員當天以一身帥氣黑白造型亮相。結束PHOTO TIME後，SEVENTEEN首先帶來了主打歌「Don't Wanna Cry」的舞臺，展現了成熟少年的模樣。在隨後的采訪時間里，SEVENTEEN被問到了新專輯選擇“青春成長痛”定位的契機。成員勝寬表示：“我們在之前的專輯表現的都是少年青春愉悅的模樣，在成長過程中，心境也是自然而然會發生變化，在確定這次專輯風格時我們也和公司一起開會研究，最終決定演繹少年首次體會傷感的心境。”





在編曲方面，主打歌「Don't Wanna Cry」采用了EDM曲風。參與歌曲制作的成員WOOZI表示：“EDM曲風是SEVENTEEN首次嘗試的主打歌風格。新專輯的定位是講述少年的傷感，而EDM更加適合傳遞這種情感。”對於舞蹈方面，表演組成員Hoshi也進行了介紹：“ 這次的新曲編舞由我們表演組和編舞老師一同完成，想通過舞蹈的隊形和走位變化來傳達少年首次體會傷感和孤獨的複雜心境，所以在這方面更加集中。” 成員THE8表示，為了這次的新專輯編舞，表演組成員還特別進行了舞蹈方面的學習，希望可以呈現更好的舞臺。





SEVENTEEN的兩位中國成員JUN和THE8合作演唱，並參與作詞的歌曲「MY I」被收錄在此次新專輯中。談到這首歌曲的創作，兩位成員說到：“ 我們希望繼續提高韓語水平， 這次用韓語寫詞對我們來說也是學習的過程。我們現在還有很多不足，會繼續努力。”當問到在過程中有沒有什麽困難之處時，他們表示：“在作詞過程中，我們會先用中文寫，在翻譯成韓語方面有些難度，因此進行了反複的思考和修改。”





每次回歸都成績出色的SEVENTEEN此次同樣倍受期待，記者在現場也問到了他們此次的一位公約。成員JUN作為代表回答道：“如果獲得了一位，我們將脫掉鞋子在舞臺上跳舞。”其他成員還在一旁打趣的說到：“雖然有的成員身高不太高，但也會脫的。”引發現場笑聲一片。





SEVENTEEN的全新專輯「Al1」已於22日正式發行。作為2017年的首次活動，以全新面貌回歸的SEVENTEEN將取得怎樣的亮眼成績，讓我們拭目以待。王容/文 曺熙善/圖









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