近年來日幣一直呈現相對低點，赴日旅遊變成一種風潮。出國對於小資上班族來說變得更加容易，但應該要如何妥善運用手邊為數不多的旅遊資金呢？以下方法提供小資上班族參考。







▲廉航示意圖（攝影：職業觀光客Lisa）

提早排假，鎖定廉航

廉價航空的興起，讓出國變得更容易。廉價航空把各項費用獨立拆解出來，讓飛機單純的只是架空中巴士，如果需要額外的服務（例如：餐點、行李托運、選位子、機上毯子...等），則另外加價購買；日本與臺灣的距離不遠，上述的加價服務一般而言除了行李托運以外，用到的機率不高。

廉航也會不定期的發出促銷活動，如果覺得多家廉航難以追蹤，各大社交平台或APP（例如：Facebook、PTT...等），都有不少網友把訊息整理好可以作為參考。 聰明了解廉價航空遊戲規則，鎖定促銷期間，提早排定假期，快手買下機票，就可以省下不少金錢。





理性打包，節省行李重量





出國前的打包，常常會讓很多人感到困擾，只要把握“理性打包”，打包行李再也不會是一件困難的事情。究竟要如何理性的打包呢？不少人出國前都會擔心萬一需要用到怎麼辦？但這些擔心大概會有99%的機率用不到，即使真的用到，除非是一些當地不易購買的東西（例如：隱形眼鏡），其餘真的用到，當地購買就可以了。





若非長時間旅遊，保養品等液狀物品可以裝入乾淨的隱形眼鏡盒，不會外漏又省空間、重量；化妝品的部分，把握重點用品即可（例如：眼影不用每盒都帶，可以挑選兩種不同色系，交替使用即可）。





出發前先思考在國外每一天的穿搭，踢除不必要的衣服、褲子、鞋子，經由思考過後的行李箱裝備的都會是需要的用品，而非想要卻有可能用不到的用品。一般而言在臺灣平常不會用的東西，不會突然到國外就需要使用。





有些廉航的行李托運不看件數只看總重量，如果多人一起出國，經由理性打包使得出發時行李較少，可以一起合買行李重量。只要能妥善了解廉航的規則，就能替自己省下一些旅遊資金。







▲聰明小資打包術（攝影：職業觀光客Lisa）





運用各種票券聰明排交通





日本的交通券設計得非常方便，還有針對外國人提供吃到飽的周遊券，但這些周遊券真的划算嗎？排行程的時候，可以運用google地圖或日本乘車系統先選定哪些是相對便宜又不會浪費時間？而用電子票券須花多少錢？一一列出加總之後，再來決定要使用電子票券（例如：ICOCA、西瓜卡...等），抑或是周遊券，比較之後才能知道哪個比較划算。







▲交通券示意圖（攝影：職業觀光客Lisa）





仔細挑住宿，節省住宿費





通常赴日旅遊待在飯店的時間都不長，所以仔細篩選住宿，又可以省下一筆錢。如果不介意與別人共用浴室、臥室，可以選擇背包客棧，金額相對低廉；如果想要私人空間，可以選擇民宿型或星等數沒那麼高的飯店。選擇飯店時也必須把交通時間及費用一起納入計算，才能選到相對便宜且方便的好地方。







▲住宿示意圖（攝影：職業觀光客Lisa）





出國旅遊真的需要花大錢嗎？把握以上幾點原則，配合自身需求，能夠讓小資上班族花少少的錢得到大大的滿足，讓出國玩不再是遙不可以的夢想。