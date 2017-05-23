距離台灣非常近的沖繩（Okinaea），是日本最西南側的縣市，沖繩縣由160個島嶼組成，其中41個有人居住，氣溫與氣候與台灣較為接近，曾經被美國佔領的沖繩，也融合了許多美國文化，是適合夏季旅遊的好地方，搭乘飛機約莫只要70分鐘就可抵達，等於搭乘高鐵去了一趟高雄一樣，而且如果能夠預定到優惠的機票，去沖繩旅遊無不是第一首選，五天四夜機加酒一萬以內就可以搞定！









▲提早預定租車還能夠另外享有早鳥優惠。(圖片來源：OTS官網)





來到沖繩旅遊，交通方式有幾種，除了那霸市區有輕軌電車外，若是要到較遠的郊區景點，自行租車絕對是來到沖繩自助旅行的好選擇，而日本屬於右駕，因此要在日本租車有幾個條件：

1.需要有台灣汽車駕照

2.日譯駕照（需要在台灣監理站辦妥）









▲壺川前站位於電車旁，步行2分鐘即可抵達，屬於交通方便的取車地點。(圖片來源：OTS官網)





OTS租車中文網頁非常方便，選擇租車日期、車款、取車地點，提前預定租車，還能夠額外擁有較划算的租車價格，可以選擇油電混合車，真的非常省油，租車時油是加滿的，還車的時候也必須要幫車子加滿油再還車，而租車時記得一項重點，一定要附加車子的保險「豪華安心包」，若是遇到問題或是擦撞，都能夠有保險處理，這點小錢可千萬不能省！五天四夜若是三天租用五人座的汽車，價格約莫在19000~34000日幣左右，有時會夏季會有促銷活動，分攤費用下來非常划算。









▲OTS租車還有代售許多觀光景點的票卷，在這裡順便買票卷最划算。(圖片來源：OTS官網)





當抵達租車地點時，大部份都會有中文人員協助，也會教你操作車子的基本設備，導航也會貼心的預先幫你設定為中文介面，輸入電話或是code都可以輕鬆找到想要去的景點，在日本開車必須要遵守當地的交通規則，日本人在駕駛上非常守規矩，基本上不會超車，也不會按喇叭，也不超速，一開始不習慣方向時，很簡單的方式可以跟著前車走，大致上都不太會有把方向搞錯的時候，行駛於高速公路的收費路口時，記得要走現金收費的窗口。









▲位於北部的海洋水族館，為沖繩必遊的景點之一，開車來此較為方便。(圖片來源：Kiara攝影)





或許有些人一開始對於來到日本租車上路會有一點不習慣，但只要慢慢開，並遵守交通，就能夠輕鬆的安排自己想要去的風景景點，畢竟沖繩交通還不算太方便，想要到中部與北部，還是自行駕車是最方便的！