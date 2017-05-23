日日流梭在雙北的新店溪總讓大台北人沒什麼印象，若順著深山前行，將發現這條從翡翠水庫發源出來的河，有它獨特的美麗。大壩、陸橋、發電廠、堰堤將上游新店溪分成三個湖，分別是濛濛湖、梅花湖、燕子湖，各有特色，各有千秋。行走在三湖之間，彷似走到花蓮的大山與台東活水湖懷抱的自在，漫步其中，享受愜意。





梅花湖行人步道(幻化自在/攝影)



後山濛濛





過了新店區公所再向前行至新烏路右轉即是通往烏來的方向。新烏路的右手邊乃新店溪的足跡，過文山農場後約莫5分鐘車程右轉屈尺路即是屈尺社區。早期同安人移民形成小社區聚落，不到500人的小村落，小學、民宅、派出所和樂融融。順著指標，穿越彎折的山路，在看似不起眼的民宅前，濛濛湖印入眼簾。即便陰陰的雨天，灰濛之雲仍無法掩飾濛濛湖的靜光之美。雲飄過湖邊的山頭，霧流過湖頂的角落，這種美就像畫家將水墨肆意撒在山與水的交集。





湖邊山頭的白雲(幻化自在/攝影)





湖頂的水邊倒影(幻化自在/攝影)





凋零的梅花





梅花湖即是新店溪靠新烏路旁因大壩及堰堤所圍成的水域集合。如今因著河流砂石淤積，難見當時波光粼粼。梅花湖在屈尺社區的右手邊，簡單的人行步道，遙望殘留的湖面及遠方的青山與濛濛湖，會發現已成濕地的梅花湖，鳥隻在溼土上覓食，人們在水中撿拾。





梅花湖殘景一隅(幻化自在/攝影)





急流的燕子湖





沿著新烏路再向前行，即新店溪轉北勢溪，在廣興橋下形成燕子湖。少了大壩與堰堤的阻擋。北勢溪愈發激流。不同於濛濛湖的深藍靜靜。燕子湖乃藍淡匆匆。越過廣興橋下，近距離貼近湖面，但見民宅、山巒的投影；但見水草的挺拔，但見溪水千奔之勢。





燕子湖一隅(幻化自在/攝影)





淡淺的湖面(幻化自在/攝影)





若欲前往這三座湖，可自行駕車沿著新烏路即可抵達。若搭乘大眾交通工具，從捷運新店區公所站搭乘公車849，在屈尺站下車可到濛濛湖，在廣興橋站下車可到燕子湖，梅花湖則在兩者中間，步行即可到達。