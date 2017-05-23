台灣最佳地標景點 台北101連3年首選中央社 (2017-05-23 17:50)
（中央社記者汪淑芬台北23日電）全球大型知名旅遊網站TripAdvisor今天公布「2017年旅行者之選－台灣最佳地標性景點」，台北101已是連3年首選。
「旅行者之選－台灣最佳地標性景點」是TripAdvisor以過去12個月期間TripAdvisor上全球千萬旅客提交的景點點評和評分的數量及質量綜合計算出，台北101繼2015年及2016年首選後，今年再登最高榮耀。
TripAdvisor公布的資料中，次於台北101的2017台灣最佳地標性景點，依序是龍山寺、中正紀念堂。
值得注意的是，高雄市立圖書館總館、高雄的光之穹頂和台南的安平樹屋，是最新入選為十大最佳地標景點。
「2017年旅行者之選」台灣最佳地標性景點排行榜如下：1、台北 101；2、龍山寺；3、中正紀念堂；4、佛光山佛陀紀念館；5、高雄市立圖書館總館；6、高雄光之穹頂；7、保安宮；8、安平樹屋；9、忠烈祠；10、佛光山。1060523
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