台灣主題遊樂園特色 澳門人要知道中央社 (2017-05-23 17:40)
（中央社台北23日電）交通部觀光局及台灣十大遊樂場業者今天赴澳門推廣旅遊，駐澳門台北經濟文化辦事處主任盧長水在致詞時表示，台灣與澳門地理位置接近，交通便利，歡迎澳門旅客來台體驗遊樂園的趣味。
盧長水指出，去年澳門赴台灣觀光旅遊逾14萬人次，較前年增加約1成。台灣治安良好，食宿、交通等便利，不論是主題樂園觀光、部落觀光、農業觀光、醫療觀光、美食觀光等都歡迎澳門旅客前往台灣體驗。
這項名為「台灣好樂園」的推廣交流活動，是觀光局首次到澳門推廣，邀請台灣觀光遊樂區協會、台灣前十大遊樂場業者代表與澳門旅遊界交流、洽談合作業務，同時分享最新主題樂園資訊。
交通部觀光局副局長張錫聰表示，過往澳門朋友對台灣主題樂園了解不多，這次是第一次特別組織台灣主題樂園業者到澳門，詳細介紹台灣主題樂園特色。
他說，台灣主題樂園密度高，共有26家主題樂園，每個樂園都各有特色，希望透過宣傳讓澳門民眾在欣賞台灣的旅遊景點之餘，也能感受多元化的主題樂園。
台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田指出，台灣面積3萬6000平方公里，卻有26家主題樂園，樂園之間可謂是高度競爭關係，但它們能同時存活下來，最重要的原因在於樂園的多樣性。
「台灣好樂園」的推廣交流活動由交通部觀光局副局長張錫聰領軍、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長陳煜川、駐香港辦事處主任蔡宗昇、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田，及台灣各遊樂區代表、澳門旅遊業界代表等近百人出席。1060523
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