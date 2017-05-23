（中央社台北23日電）印度抵制中國大陸「一帶一路」高峰論壇，並未派員出席。美國媒體分析，印度未來加入核子供應國組織（NSG）的前景在中國大陸報復阻撓下，近期可能更難以實現。



美國之音中文網今天報導，核子供應國組織預定6月在瑞士舉行會議。印度2016年5月就申請加入NSG，卻受挫，因為中國大陸主張NSG新成員申請國需簽訂禁止核子擴散條約（NPT），而印度不是NPT的締約國。



大陸外交部發言人華春瑩22日回答記者提問是否考慮印度等「非NPT締約國」加入NSG的新倡議時指出，中方在非NPT締約國申請加入核子供應國組織問題上的立場沒有變化。



報導說，印度去年提出加入NSG後，區域競爭對手巴基斯坦也隨即提出申請。外界認為，巴基斯坦是在中國的暗示下申請加入NSG的。



報導引述學者指出，中方的主張可能會延後印度加入NSG的進程。印度希望加入NSG，以便能在國際組織爭取大國地位，例如聯合國安理會的永久席位。



此外，若印度成為NSG成員，可以有市場，也可促印度國內核領域技術的發展。



核子供應國組織（Nuclear Suppliers Group）是跨國組織，1974年成立，目前成員國有40幾個國家，NSG希望透過保護、監管、限制出口及轉運等方式，管控可能與核武相關原物料及技術，遏止核武在全球散布。



一般而言，核大國是指擁有核武器的國家。傳統五個核大國包括美國、 俄羅斯、英國、法國和中國大陸，這些國家現同時是聯合國安理會常任理事國。1060509