賀陳旦保證 端午節國道不會比往年更塞中央社 (2017-05-23 17:27)
（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部長賀陳旦今天主持記者會，再次說明端午假期國道疏運措施合理性，保證今年端午節連續假期，不會比往年更塞。
去年端午假期，國道取消夜間免收費，引發爭議；今年端午節國道有免費時段，仍比清明與春節短。
假期中有2天免費時段是在清晨3時到5時，有立法委員質疑開車反而更危險，呼籲交通部應延長假免收費時段。
賀陳旦表示，假期車流逐年增加，不可能光靠夜間不收費就能分散車流，且事實顯示，夜間開車危險性高於白天。
他說，相信經交通部台灣區國道高速公路局提供更完整車流、替代道路資訊，並事先預告，他保證今年端午連假，國道不會比往年塞。1060523
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