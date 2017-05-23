（中央社記者尹俊傑北京2017年5月23日電）台灣以觀察員身分參與WHA提案遭駁回。中國大陸外交部發言人華春瑩今天聲稱，這是「捍衛聯大及WHA相關決議尊嚴」，表明「一中」原則是國際社會「人心所向、大勢所趨」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，第70屆世界衛生大會（WHA）協商一致決定，拒絕將邀請台灣以觀察員身分參加WHA提案列入大會補充議程，「這一決定捍衛聯合國大會以及世界衛生大會相關決議的尊嚴」。



華春瑩說，這「充分表明『一個中國』原則是國際社會人心所向、大勢所趨，中方對此表示歡迎」。



她並重彈舊調說，「中國政府願意根據『一個中國』原則，通過兩岸協商妥善處理台灣地區參與國際組織活動問題」。



此外，行政院大陸委員會主任委員張小月22日表示，「一帶一路國際合作高峰論壇」期間，多國被中國大陸脅迫簽署「一中」原則下，參與「一帶一路」的合作文件，包括越南與寮國。



面對陸媒要求對此回應，華春瑩說：「建議有關人士要睜眼看世界，不要讓狹隘的政治私利或者意識型態偏見蒙蔽了自己的雙眼」。



陸委會22日表示，張小月在立法院答詢時，主要表達中國大陸在「一帶一路國際合作高峰論壇」期間，藉會晤相關國家領袖、發布聯合聲明或公報，進一步宣傳「一中」原則，要求相關國家呼應，藉此對台灣施壓。