（中央社記者尹俊傑北京23日電）中國大陸4月自北韓進口商品總值創近3年新低。中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，這證明中國大陸「忠實履行」聯合國安理會決議，但「我們無意做給誰看」。



路透社報導，中國大陸23日公布的海關數據顯示，中國大陸4月自北韓進口商品總值跌破1億美元，創2014年6月以來單月新低。中國大陸是北韓最大貿易夥伴，但陸方2月宣布本年度暫停自北韓進口煤炭。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會。被問及最新數據是否是中國大陸向美方展現有對北韓施壓，華春瑩說：「中方一貫全面、完整、認真、嚴肅執行（聯合國）安理會決議，履行自己的國際義務。」



她表示，中國大陸也在不違反聯合國安理會決議的前提下，與包括北韓在內其他各方保持「正常經貿往來」，「我們的有關措施完全證明了中國在忠實地履行安理會的決議」。



華春瑩說：「我們沒有、無意做給誰看或者證明給誰看，只是作為一個負責任的國際成員和安理會常任理事國，我們應盡的國際義務。」



對於南韓總統文在寅表態將尋求與北韓對話並提供人道援助，華春瑩說，中國大陸注意到南韓新政府對北韓政策釋放的「積極信號」，陸方一貫支持南北韓加強接觸、增進交流、改善相互關係、推進和解合作。



另一方面，美國參議院22日表決通過由愛阿華州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）出任駐北京大使。



華春瑩對此表示，布蘭斯塔德長期為促進中美地方交流合作做出積極努力和貢獻，中國大陸希望他出使北京後，能為增進中美兩國人民之間交往與了解，促進中美關係健康穩定發展發揮更多積極作用。1060523