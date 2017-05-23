（中央社台北23日電）中國大陸國家主席習近平23日就英國曼徹斯特市發生爆炸事件向英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethII）致慰問電。習近平指出，在這一艱難時刻，「中國人民同英國人民堅定站在一起」。



中國大陸央視新聞客戶端報導，習近平對無辜遇難者表示深切的哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯的慰問。



習近平指出，在這一艱難時刻，中國人民同英國人民堅定站在一起。



美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特的演唱會昨夜發生爆炸，已知至少19人喪生、59人受傷，為英國2005年以來死傷最慘重的攻擊事件。



警方說「目前正朝恐攻方向偵辦」，不過目前為止尚無組織或個人出面宣稱犯案。英國首相梅伊（Theresa May）譴責這是「駭人的恐怖攻擊」。1060523