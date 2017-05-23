全台唯一水上金針花海 大片金黃呼應雪白山林MOOK景點家 (2017-05-23 15:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
金針花季一般人第一個聯想到的，或許是花東的金針花海，但除了花東外，全台各地也有幾處種植金針花的美麗景點。位在南投的日月潭活盆地，因為土質是活盆草地泥炭土的關係，泥碳土稀有性佔全世界地表面積的1%，扣除寒帶地區更僅剩0.3%，相當稀有，是全世界少有的泥碳土及全世界唯一盆地形的草泥碳區。 而往年都在8、9月的金針花季，今年特別多了5月份的平地金針花品種，目前已盛開，賞花期會持續一個月的時間。
日月潭活盆地金黃金針花海，與雪白桐花山林相互映襯 (圖片提供／陳岩佐)
日月潭金針花季今年有全台唯一的水上金針花 (圖片提供／陳岩佐)
日月潭活盆地是全台少有的活盆地金針花(圖片提供／陳岩佐)
日月潭金針花季 (圖片提供／陳岩佐)
日月潭金針花季，可以賞花海、漫步在湖畔間 (圖片提供／陳岩佐)
今年園區也較往年更廣大，且還有全台唯一的水上金針花，是全台少有的活盆地金針花。除了賞黃澄澄的金針花外，還可以划著小船並眺望前方山脈上的雪白桐花林，金黃雪白相互映襯，唯美至極；後方也有獨特的水社柳隧道可以觀賞。
日月潭活盆地金針花海，今年園區也較往年更廣大，且還有全台唯一的水上金針花 (圖片提供／盧姿君)
日月潭活盆地金針花海，大片黃澄澄與翠綠山脈相呼應 (圖片提供／盧姿君)
日月潭活盆地美麗金針花 (圖片提供／盧姿君)
日月潭活盆地金水上金針花 (圖片提供／盧姿君)
【Info】
2017日月潭金針花季
地點：頭社盆地 (南投縣魚池鄉平和巷70號)
花期：2017年5月24日至6月底、2017年8月1日至9月底
黃色衣毯！金針花海悄悄綻放～黃金點綴大片農場
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15343
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