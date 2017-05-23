（中央社記者張淑伶上海23日電）在中國大陸，「有排隊的地方就有黃牛」。上海迪士尼度假區的警察曾在清明連續假期時，單日傳喚108名黃牛，創下人數最多紀錄。



大陸新聞晨報報導，迪士尼正式營運後，因門票價格透明、購票管道便利，黃牛幾乎無利可圖，一度遏制了黃牛現象。



不過，由於主題樂園內的熱門項目可能仍需要排隊3、4個小時，而園方又有「快速通行證」制度，上海迪士尼的黃牛於是找到可乘之機。



「快速通行證」由園方免費發放，但數量有限，每張通行證可針對單一項目在特定時段體驗，原本需要排隊3、4個小時的遊樂項目，實際排隊等候時間只有5至15分鐘，但這種免費快速通行證每天發放數量有限。



這些黃牛很少單打獨鬥，而是彼此合作，有人負責排隊，有人負責拉生意，消費者若付人民幣100元（約新台幣440元），黃牛就透過不斷排隊，「保證一天內玩到所有熱門項目」。



上海市公安局浦東分局國際旅遊度假區的警察表示，凡是需要排隊的地方，幾乎都有黃牛的身影，目前警察採用的對策是傳喚嫌疑人並進行8小時法制教育，讓這些黃牛形同做一天白工，增加違法成本。



警方說，黃牛的特徵是長得比較黑、大多買季票入園，若再掌握搭訕遊客、兜售門票或快通證的證據，傳喚他們不難，最高紀錄是在今年清明節，一天就傳喚了108人，平常單日也有30、40人。1060523