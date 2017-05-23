中俄成立合資公司 研發大型廣體客機中廣新聞網 (2017-05-23 14:10)
繼C919客機後，大陸「中國商業飛機公司」準備著手研發大型廣體客機。中國商飛公司與俄羅斯「俄羅斯聯合航空製造集團」在上海合資成立「中俄國際商用飛機有限責任公司」CRAIC，將進行新一代廣體客機的研發工程。
C919在今年5月5號首飛，這是一款150到190人座，最大航程約5500公里的窄體中程客機，未來則希望能研發一款雙引擎，280人座，航程可達12000公里的長程廣體客機，性能約和波音777ER相當。
中俄兩家航空企業2016年在中共國家主席習近平，以及俄羅斯總統(普丁)的見證下，簽署合資合同，5月22號這家合資公司正式完成工商註冊程序。「中俄國際商用飛機有限責任公司」的經營項目包括廣體飛機產品研製和技術開發、製造、市場營銷、銷售、售後服務等業務，公司設在上海，首任董事長由俄方出任，總經理則由中方出任，未來研發出的飛機，將在上海組裝。(圖為中俄合資研發廣體客機的想像圖)
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