中國大陸第一艘自製的001A航空母艦，在今年4月26號下水，下水後隨即展開後續的艤裝工程。根據「新浪軍事」報導，大陸軍事討論網站在這個月18號出現一系列001A航空母艦主機試車的照片，從照片上可以看出煙囪冒出煙柱，顯示001A航艦的輪機正在試車。



001A仍然採用傳統動力，報導指出，這艘航艦採用八台柴油主機，作為動力來源，在下水後不到一個月就開始進行動力系統測試，顯示艤裝速度相當快，可能可以提前交付給中共海軍。



